'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu

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Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler bayram öncesi yola çıktı. Sürücüler, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Ankara-Kırıkkale yolunda bugün de yoğunluk devam etti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerine doğru arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta bulunan kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.