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Kilis'te magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek 4 kişiyi yaraladı

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#Kilis#Çeyiz Töreni#Maganda Ateşi
Kiliste magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1i bebek 4 kişiyi yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 20:23

Kilis'te, çeyiz töreni sırasında bir magandanın pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz bir maganda, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.

Kiliste magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1i bebek 4 kişiyi yaraladı

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

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#Kilis#Çeyiz Töreni#Maganda Ateşi

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