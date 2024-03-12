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Kilis'te KYK yurdunda dehşet! Silahla şaka cinayetle bitti: Mehmet Yasin Arı hayatını kaybetti

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#Kilis#Kyk Yurdu#Cinayet
Kiliste KYK yurdunda dehşet Silahla şaka cinayetle bitti: Mehmet Yasin Arı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 17:40

Kilis’te KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na tabancayla giren B.Y., iddiaya göre silahla oynarken arkadaşı Mehmet Yasin Arı'yı vurarak öldürdü.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi. B.Y, yanındaki tabancayı şaka amacıyla, arkadaşı Mehmet Yasin Arı’ya doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Mehmet Yasin Arı’ya isabet etti. Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kilis#Kyk Yurdu#Cinayet

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