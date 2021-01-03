MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilis’te alacak verek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
GeriGündem Kilis’te alacak verek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Kilis’te alacak verek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilis’te alacak verek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Kilis'te, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Helvacıoğlu Mahallesi Şörhabil Cami civarında Kadir Sağlam ile R.Y., C.B. ve Ş.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahla vurulan Kadir Sağlam yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı hayatını kaybetti. Olay yerinden firar eden R.Y., C.B. ve Ş.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle