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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

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Kilis'te 2 köy karantinaya alındı
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KİLİS’in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 günlük karantinaya alındı.

Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde, koronavirüs vakalarına rastlandı. Bunun üzerine Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplam 249 kişinin yaşadığı 2 köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.

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