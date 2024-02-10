Kiliseye saldırıda DEAŞ’ın ‘Horasan’ yapılanması

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DEAŞ’a yönelik 11 kişinin tutuklandığı, 5 kişinin de adli kontrolle serbest kaldığı operasyonda ele geçirilen bir harddiskten; kendisini DEAŞ’ın Türkiye emiri ilan eden Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayuncuk’un fotoğrafı, Gürcistan Konsolosluğu’nun konum bilgisi, kiliseye saldıran iki teröristin fotoğrafları, saldırının ardından internetteki haberlerde yer alan bilgiler ve kimlik bilgileri çıktı. DEAŞ’lı teröristler Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev’in 28 Ocak 2024’te kiliseye düzenlediği saldırının ardından örgüte yönelik operasyonlar genişletilmişti.

TÜRKİYE’DE MESCİTLERİ VAR

- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fazlullah Muhammad itirafçı oldu. DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gittiğini, burada El-Nusra cephesi tarafından yakalandığını ve Abu Salah Ketibesine (asker bölüğü) teslim edildiğini söyleyen Muhammad, “Daha sonra kaçak yollarda Türkiye’ye geldim. DEAŞ’ın Horasan Vilayeti bünyesinde faaliyet gösteren mescit ve medreselere gittim” dedi. Mahkeme verdiği bilgilerin yeterli olmadığını ve etkin pişmanlık olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek Fazlullah Muhammad’in tutuklanmasına karar verdi.