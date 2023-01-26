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Kilisedeki yangında ölen Jozefin Ekmekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Jozefin Ekmekçioğlu#Karaköy#Katolik Ermeni Kilisesi
Kilisedeki yangında ölen Jozefin Ekmekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 16:11

Karaköy'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden 78 yaşındaki Jozefin Ekmekçioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Ekmekçioğlu, Taksim Surp Ohan Voskiperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’nda defnedildi.

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Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında geçtiğimiz pazartesi akşamı çıkan yangında hayatını kaybeden Jozefin Ekmekçioğlu için Taksim Surp Ohan Voskiperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ekmekçioğlu’nun yakınları ve kilise cemaati üyelerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Başpiskopos Levon Zekiyan’ın yönettiği törende Başrahipler Vartan Kazanciyan ve Apraham Fıratyan da hazır bulundu. Toplu olarak okunan ilahilerin ardından Jozefin Ekmekçioğlu için dua edildi. Başpiskopos Zekiyan ayin sonrası konuşma yaparak yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Tören sonrası, Jozefin Ekmekçioğlu’nun naaşı cenaze aracına konularak Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’na götürüldü. Ekmekçioğlu, burada toprağa verildi.

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#Jozefin Ekmekçioğlu#Karaköy#Katolik Ermeni Kilisesi

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