Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esindeki Santa Maria Ä°talyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ ayin sÄ±rasÄ±nda maskeli iki kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. KurÅŸunlarÄ±n hedefi olan 52 yaÅŸÄ±ndaki Tuncer Murat Cihan isimli bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asÄ±llÄ± 2 katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldÄ±rganlarÄ±n DAEÅž mensubu olduÄŸunun deÄŸerlendirildiÄŸini belirtti.

GÃ–ZALTI SAYISI YÃœKSELDÄ°

Operasyonlarda saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldÄ±rÄ±yla ilgisi olduÄŸu tespit edilen 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SALDIRGANLARIN KULLANDIÄžI OTOMOBÄ°L BEYLÄ°KDÃœZÃœ'NDEÂ BULUNDU

YapÄ±lan incelemelerde saldÄ±rganlarÄ±n Polonya plakalÄ± bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, saldÄ±rganlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil BeylikdÃ¼zÃ¼'nde terk edilmiÅŸ olarak bulundu.

Haberin DevamÄ±

Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobil emniyet otoparkÄ±na Ã§ekildi.