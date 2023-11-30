Kilise basan saygısızlar tutuklandı

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ESKİŞEHİR’de yaşayan Aykut K. (31) ile akrabası Halil D. (41) geçen hafta cumartesi günü 19.30 sıralarında içki içtikten sonra Tepebaşı’ndaki Protestan kilisesine gitti. Kilisenin pencere ve kapısını yumruklayan Aykut K. ile Halil D. zorla içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açan kilise pastörü Artun Tokatlı ile yanındakilere saldırarak “Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Polisi ararsanız sizi yakarım” diyerek tehdit eden şüpheliler daha sonra oradan ayrıldı. Pastör Tokatlı’nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri şüphelilerden Aykut K.’yı yakaladı. Halil D. ise evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aykut K.’nın 2.16, Halil D.’nin ise 3.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

‘ALKOLLÜYDÜK HATIRLAMIYORUZ’

İfadeleri alınan Aykut K. ile Halil D. işlemlerinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, birden fazla kişiyle tehdit, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aykut K. ifadesinde, “Kilisenin önünden geçtiğimi hatırlıyorum onun dışında iddia edilen diğer olayları hatırlamıyorum. Gerekirse gidip özür dilerim, pişmanım” dedi. Halil D. ise “Kiliseye gidip gitmediğimi, eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. İddia edilen sözleri söylemem mümkün değildir. Pişmanım, gidip özür dileceğim” diye konuştu.

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Savcılık sorgularının ardından 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüpheliler tehdit ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘İBADETHANEYE SAYGI GÖSTERİLMELİ’

- ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili hassas davrandıklarını ve kapıda 24 saat polis görevlendirdiklerini ifade eden pastör Artun Tokatlı, “İbadethaneye saygı gösterilmesi gerekiyor. Kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. Ancak kapıyı tam açmadık. Zamanlamanın talihsiz olduğunu düşünüyoruz. Olayların üst üste gelmesi can sıkıcı bir durum. Ama bu konuda, herkes elinden geldiğince gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyor. Muhtemelen, bu, İsrail-Filistin savaşının bu kadar gündemde olmasından kaynaklı. Hiçbir savaşı onaylamıyorum. Her zaman bunu kınıyoruz. Ama olayların bizimle bağdaştırılması veya insanların bu yöne çekmeye çalışması üzücü” dedi. Öte yandan Proteston kilisesine ekim ayındaki gelen İlhan Önder (46) de pastör Artun Tokatlı’ya tokat atıp “Hoşgörüsünü denedim” demişti.

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