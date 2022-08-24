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Kılıçlar kaldırıldı yüzükler takıldı

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#Beytepe#Subay Ve Astsubay Mezuniyet Töreni#Jandarma
Kılıçlar kaldırıldı yüzükler takıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni önceki gün Beytepe’deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı’nın yaptığı ve en sonunda askerlerin Türk bayrağı açtığı tüfekli hareketler gösterisi büyük alkış topladı. Jandarma Arama Kurtarma timleri de paraşüt kulesinden iple aşağı indi. Helikopterden atlayan paraşütçüler de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle sahaya başarıyla iniş yaptı. Törenin ardından subay ve astsubaylar mezuniyetlerini kutlamak için aileleriyle bir araya geldi. Subaylar sahada yuvarlak oluşturup, kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etti. Törenin ardından bazı subay ve astsubaylar, kendilerini izlemeye gelen kız arkadaşlarına, diz çökerek evlilik teklif etti. Bu anlarda diğer askerler de büyük coşku yaşayarak tezahürat yaptı.

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#Beytepe#Subay Ve Astsubay Mezuniyet Töreni#Jandarma

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