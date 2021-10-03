Kılıçdaroğlu'ndan vekillere talimat: 'Hiç kimse yoruldum demeyecek'

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Gamze KOLCU/BOLU-CHP, yeni yasama yılının yol haritasını belirlemek için Bolu Abant’ta kampa girdi. CHP Parlamento Grubu’nun değerlendirme toplantısı, “İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji” temasıyla dün başladı. Toplantıda, milletvekillerine Kılıçdaroğlu’nun önsözünde “Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mümkün kılacak demokratik anayasanın en geniş toplumsal mutabakatla hazırlanmasını bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.

‘ÖNCÜ DEĞİL EŞİT ÖZNE’

Biz Cumhuriyet Halk Partililer bu geniş toplumsal mutabakat masasına ‘lider ve/veya öncü’ vasfıyla değil, masanın eşit öznelerinden biri olarak oturmaya hazırız” ifadelerini kullandığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması dağıtıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında ise özetle şunları söyledi: “Ağır bir sorumluluğu almaya hazırız. Allah’ın izni, milletin takdiriyle iktidar görünüyor. Ağzımızdan ‘yorulduk’ lafı kesinlikle çıkmayacak, çıktığı andan itibaren ‘Biz bu işi bırakıyoruz’ demektir. İlk seçimde iktidarız.” (KHK ile işine son verilenler) “Yargı kararları ile 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz.” (Elektrik şirketlerinin zammı) “Zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız.”

SABAH SPORU









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Toplantı öncesi Tekirdağ Milletvekili ve parti sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve eşi Yüksel Kaya göl kenarında sabah yürüyüşü yaptı.

SELVİ HANIM’IN GÖL GEZİSİ









Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Abant Gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı. “Kemal Bey de yürüyüşlerinize eşlik ediyor mu?” sorumuza, “Kemal Bey çok yoğun, göremiyorum ki” yanıtını verdi.