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Kılıçdaroğlu’ndan mezarlara karanfil

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Adnan Menderes#Topkapı
Kılıçdaroğlu’ndan mezarlara karanfil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes’in ölümünün 61. yıldönümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski bakan Yaşar Okuyan ve milletvekilleri Topkapı’daki anıt mezara geldi.

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İlk olarak Adnan Menderes’in başucuna daha sonra da Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın başuçlarına kırmızı karanfillerden yapılmış küçük birer çelenk bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, dua okuduktan sonra 17 Nisan 1993’te yaşamını yitiren 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarını da ziyaret etti. Özal’ın mezarına da kırmızı beyaz renkli karanfiller bırakıp dua okuyan CHP Lideri, anıt mezarının içinde İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında da bilgi aldı. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Adnan Menderes#Topkapı

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