Kılıçdaroğlu’ndan mezarlara karanfil

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İlk olarak Adnan Menderes’in başucuna daha sonra da Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın başuçlarına kırmızı karanfillerden yapılmış küçük birer çelenk bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, dua okuduktan sonra 17 Nisan 1993’te yaşamını yitiren 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarını da ziyaret etti. Özal’ın mezarına da kırmızı beyaz renkli karanfiller bırakıp dua okuyan CHP Lideri, anıt mezarının içinde İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında da bilgi aldı.