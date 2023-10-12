Kılıçdaroğlu’ndan Kurtulmuş’a anayasa ziyareti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna daha önce tebrik ziyaretine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den başlatmıştı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından dün de CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş’u ziyaret etti. Kurtulmuş’un da gelecek günlerde iade ziyareti kapsamında muhalefet liderlerine gitmesi planlanıyor.

VERİMLİ BİR TOPLANTI

Kılıçdaroğlu’nun dün Kurtulmuş ile makamındaki görüşmesine CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın ile Meclis İdari Amiri Ensar Aytekin eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren görüşmede yeni anayasa girişimi, yasama ve denetimle ilgili birçok konuyu görüştüklerini, bazı çözüm önerileri de sunduklarını söyledi.

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CHP Lideri, “Sayın Başkan ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Düşüncelerimizi Sayın Başkan’a aktardık. Soru önergelerinden tutun, Can Atalay’a kadar düşüncelerimizi aktardık. Sayın Başkan da büyük bir dikkatle dinledi. Ayrıca kendisine, anayasa değişikliği dolayısıyla da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içinde Türkiye’nin sorunlarını çözer” dedi.

ALTI İMZALI METİN

Kılıçdaroğlu, GPS çalışmasının genel seçimden önce Altılı Masa’yı oluşturan altı parti liderince imzalanan taahhüt metnini de içerdiğini vurguladı. CHP Lideri’nin görüşmede yeni anayasa taslağı için yola çıkılacaksa bunun mutlaka parlamenter sisteme dayanması gerektiğini belirterek, bunun dışındaki girişimlere katılmayacaklarına dair mesaj verdiği öğrenildi.