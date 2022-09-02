Kılıçdaroğlu’ndan KHK’lılar açıklaması: Mahkumiyeti olmayanları iade edeceğiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 televizyonunda özetle şunları söyledi:

“Daha önce defalarca söyledim, KHK ile barış akademisyenleri atıldı, onları geri getireceğiz. KHK ile atılan bir kişi soruşturma izni verilmediyse, savcı soruşturmaya gerek yok dediyse onu işe geri alacağız. Savcının bir şey yok dediği adamı sen açlığa mahkûm edeceksin. KHK ile atmışsınız, mahkemeye gitmiş, beraat etmiş, AYM’ye gitmiş beraat etmiş. Neden başlatmıyorsun, biz başlatacağız. Gerçekten akıl yok bunlarda, acaba Kılıçdaroğlu’nu nasıl sıkıştırabiliriz diye düşünüyorlar. FETÖ ya da bir başka terör örgütünden mahkum olmuşsa bir kişi, zaten istesek de göreve iade edemeyiz.

HDP İLE DE GÖRÜŞÜRÜZ

Biz HDP’yi şeytanlaştırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşen tek partiyiz. HDP ile de AK Parti’yle de MHP’yle de görüşüyoruz. HDP masada yok. Konuşulabilir mi, bir şey olduğunda zaten konuşuyoruz. Yeri zamanı gelince konuşuruz, niye konuşmayalım. Mithat (Sancar) Bey saygın bir bilim adamı, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu. Görüşürüz, neden görüşmeyelim. Türkiye kucaklaşır. Halkıyla kucaklaşmayan bir insan siyaset yapabilir mi? Siyaset dediğiniz 85 milyonu kucaklayacaksınız. Halkını ötekileştiren kişinin siyaset yapma şansı yoktur.

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DAVUTOĞLU DA RAHATSIZ OLMUŞ

(7 Haziran seçim sürecinde yaşanan olaylar, bombalamalar konusunu dönemin Başbakanı Davutoğlu ile konuştunuz mu?) Konuştuk, gelişmelerden, bombalamalardan o da rahatsızdı, olayların üzerine gittiğini ifade etti.

(Süleyman Şah Türbesi’nin de Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde taşındığı) Kararı veren tepedeki kişiydi. Ama Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesini kendi toprağımıza götüreceğiz.

SADAT, karanlık bir örgüttür. SADAT’a en çok karşı çıkması gereken kişi milliyetçiyim diye geçinen Sayın Bahçeli’dir. ASRİKA diye devlet kuracağım diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne son vereceğim diyor, Türkçeyi kaldıracağım resmi dil Arapça olacak diyor, Bahçeli bir şey diyor mu. Ama ben diyorum. Karanlık örgütlerin hepsiyle mücadele ederim. Kimse bir şeye yeltenmesin.

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VATANDAŞA SÜKUNET DÜŞÜYOR

(Temel Bey cami cemaatine, siz gençlere provokatif saldırılar olabileceğini söylediniz, olabilir mi) Bunu yapmak isteyenler çıkabilir ama ben bu toplumun sağduyusuna güveniyorum. Kimin neyi ne amaçla yaptığının herkes farkında. Vatandaşa sükunet etmek düşüyor. Sokağa çıkıldığında tahrik edenler, cam çerçeve indirenler çıkabilir, istemeyen olaylar gerçekleşebilir, bundan uzak durmamız gerekiyor.”

ÖĞRETMENLER HEMEN BİRLEŞİN

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlere yönelik sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi: “Erdoğan, öğretmenlerimize çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen. Bu sınava girerseniz iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı, sabır.” Kılıçdaroğlu, katıldığı programda da “Bir ülkenin cumhurbaşkanı insanlarına böyle bir şey söyleyebilir mi? Herkesi kucaklamak zorundadır, tarafsız olması lazım” dedi.