Kılıçdaroğlu’ndan Feyzioğlu’na: 'Başkanın tavrı derinden sarstı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeyi amaçlayan çalışmasına karşı baro başkanlarının değişik illerden Ankara’ya yürüyüşü ile ilgili olarak, “Biz baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz. Barolar da hak arıyor ve yürüyecekler. Beni derinden sarsan olay ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur” dedi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

SAVUNMA KUTSAL BİR HAKTIR

“Yargıyı da savcıyı da kontrol altına aldılar. Sıra geldi savunmayı kontrol altına almaya. Bunun için kanun çıkartacaklarmış, neymiş baroları parçalayacaklarmış. Başka işin mi yok senin? Savunma kutsal bir haktır. Polislere talimat verip avukatları sokmak istemeyenler şu gerçeği unutmasın: Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz. Avukatlık mesleği sıradan bir meslek değildir. Ben haksızlığa uğramışsam birisinin beni savunması lazım.

BAROLAR HAK ARIYOR

Biz baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz. Adaletin ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Barolar da hak arıyor ve yürüyecekler. Anayasa gayet açık; ‘silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla yürüyüş herkesin hakkıdır’ diyor. Yürüyüş yapan avukatların silahları mı var, bir yere mi saldırdılar? Hayır. Kaldırımda yürüyelim diyorlar, ‘Hayır kaldırımda da yürümeyeceksiniz’. Sonunda girişimler oldu ve avukatlar yürüyor.

‘YEŞİL PASAPORT VERDİK’

Beni derinden sarsan olay ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur. Adalet, savunma, en başta o savunacak. ‘Efendim avukata yeşil pasaport verdik şimdi sesini kes.’ ‘Rüşvet verdim sesini kes’ demektir bu. Biz bu mücadelede avukat kardeşlerimizin haklı çığlıklarını bütün dünyaya duyurmalarından memnun oluruz. Yasadışı bir şey yapmıyorlar.”

CHP KURULTAYI 25-26 TEMMUZ

CHP MYK toplantısında, koronavirüs nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultay’ın 25-26 Temmuz tarihlerinde Bilkent Odeon’da yapılması kararı öne çıktı. CHP’nin, Bilim Kurulu’ndan gelmesi beklenen görüşün ardından 37. Olağan Kurultay için kesin tarihi ilan edeceği belirtildi. Kurultay, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz yapılacak.