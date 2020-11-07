Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri’nin 46’ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.