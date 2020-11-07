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GeriGündem Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim
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AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 23:43 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

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Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden’i tebrik ederek, "Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri’nin 46’ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

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