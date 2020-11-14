Kılıçdaroğlu’na fezleke Meclis’te

GEREKÇE ‘SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME’

Fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na geldi. 10 sayfalık fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştirmesi, iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi, kayyum atamalarını eleştirmesi, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını dile getirmesi, İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’na ‘çete’ ifadesini kullanması ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Yılmaz Ateş’in sert açıklamaları yer aldı. Kılıçdaroğlu, “İki MHP milletvekili beni şikâyet ediyorlar, ‘terörü övüyor’ diye. Savcı da benim Meclis’te yaptığım konuşmayı gerekçe göstererek dosyayı gönderiyor. Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı” diyerek tepki göstermişti.

DEMOKRASİ DİP DALGASI OLARAK TOPLUMU KUCAKLAMALI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya programında turizmcilerle ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla buluşmasında demokrasinin “birbirimize tahammül etmek” anlamına geldiğine değinen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Demokrasimizi büyütmek zorundayız.

Soru şu, ‘Demokrasiyi nasıl büyüteceğiz?’ Demokrasi tepeden baskıyla oluşmaz. Demokrasi tabandan gelir. Benim talebim, sizin talebiniz olacak. Üreticinin, emekçinin, işsizin, hepimizin talepleri olacak. Demokrasi bir dip dalgası gibi yukarıya çıkmak, taşmak zorunda. Demokrasi bir dip dalgası olarak toplumu kucaklamalıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda inşa edeceksek, temellerinin sağlam olması lazım. Temeli sağlam değilse bina çöker.”

Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek’in kısa süre içinde taburcu olacağı müjdesini verdi.