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Kılıçdaroğlu zili çaldı TÜİK kapıyı açmadı

#Kılıçdaroğlu#Tüik #Enflasyon
Kılıçdaroğlu zili çaldı TÜİK kapıyı açmadı

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan görüşme için önce randevu isteyen, alamayınca kurumun kapısına giden CHP liderine kapılar açılmadı. Kılıçdaroğlu, “Burası artık bir devletin kurumu değildir” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon verilerine itiraz ettiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’nca randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine, parti yöneticileriyle birlikte bu kuruma ani bir ziyaret yaptı.

GELİYORUM HABERİNİZ OLSUN

TÜİK Başkanı’ndan randevu talebine yanıt alamayan Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” duyurusu yaptıktan sonra TÜİK’e gitti. Güvenlik görevlileri, randevuları olmadığı için CHP Lideri ve ekibini binaya almadı.

Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, güvenlik görevlilerinden kapıyı açmalarını istedi. CHP’li yöneticiler, Bilgi Edinme Yasası kapsamında ziyaret hakları olduğunu belirterek, içeri alınmalarını talep ettiler. Güvenlik görevlileri girişe izin vermeyince Kılıçdaroğlu açıklamasını kapı önünde yaptı. CHP Lideri şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu zili çaldı TÜİK kapıyı açmadı


CUMHURİYET TARİHİNDE GÖRMEDİK

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“Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Bu tablo aslında Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Buraya niye geldik? Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu rakamlar güven vermiyor.

EMEKLİ VE MEMURLARIN HAKKI

Milyonlarca işçinin hakkını korumak, milyonlarca emeklinin, milyonlarca memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Benim siyaset yapma anlayışım budur. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa şu anlama geliyor; ‘Memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim. Bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim’ diyor. Böyle bir tabloya sessiz kalacaksam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o.

VERİLERİ NEREDEN ALDINIZ

Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Soracaktık; bu verileri nereden aldınız, kimlerden aldınız? Biz de gidelim, oralara bakalım. Çalışan arkadaşların tamamı şunu unutmasınlar; hepinizin tabi olduğu yasa Devlet Memurları Kanunu’dur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Görevinizi yapın, hakkıyla yapın, dürüstlükle yapın. Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, halkın gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, yasalarla değil talimatla görev yapıyor, yasalara, kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa, kendileri suçludur. Suçludur.” 

DEVLET KURUMLARI MUHALEFETİN ŞOV MEKANI DEĞİL

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) gitmesini sosyal medya mesajıyla eleştirdi. Fuat Oktay, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiyenin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin.”

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SOYLU: MEKÂN BASMAYA GİDEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) gitmesiyle ilgili Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Anamuhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekân basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir.”

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‘DEVLET KURUMLARINDAN BİLGİ ALMASI EN DOĞAL HAKKI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada TÜİK’e ziyareti şöyle yorumladı: “Bugün Türk demokrasi tarihi açısından utanç duyulacak bir gün yaşandı. Bu ülkenin 11 milyon 354 bin 190 yurttaşının oy verdiği ana muhalefet partisinin liderine devletin resmi istatistik kurumunun kapıları açılmadı. Ana muhalefet partisi liderinin devlet kurumlarından bilgi alması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en doğal hakkıdır. Bugün sayın genel başkanımızın karşısına çıkamayanlar neyin telaşındadır? Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı enflasyon TÜİK’in iki katından fazla.”

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#Kılıçdaroğlu#Tüik #Enflasyon

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