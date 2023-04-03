Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Hudut hepimizin namusu

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” dedi. Kılıçdaroğlu 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla da Ankara Yenimahalle’de yaşayan Avcı Ailesini ziyaret etti. Otizmli çocuk annesi Sümeyya Avcı ile görüşerek sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet bunun için var. Sosyal devlet otizmli bir çocuğa bakamıyorsa, sosyal devlet değildir. Düzelecek, göreceksiniz sosyal devlet sizin yanınızda olacak. Moralinizi bozmayın, çözeceğiz” dedi.