Kılıçdaroğlu kalesinde önde götürdü

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İzmir’de dün tam bir demokrasi şöleni yaşandı. 3 milyon 444 bin 508 seçmenin 9 bin 877 sandıkta oy kullandığı İzmir’de saat 02.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 63.02’sini, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31.72’sini aldı. Sinan Oğan yüzde 4.76, Muharrem İnce ise yüzde 0.5’le bu iki adayı takip etti.

MİLLET YÜZDE 52.77 CUMHUR 31.65

İzmir’de milletvekili seçimlerinde ise yine saat 02.00 itibarıyla sandıkların yüzde 95.35’i açıldı. Buna göre Millet İttifakı oyların yüzde 52.77’sini, Cumhur İttifakı yüzde 31.65’ini aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı İzmir’de oyların yüzde 10.02’sini, Ata İttifakı yüzde 2.55’ini, Sosyalist Güç Birliği İttifakı ise yüzde 0.42’sini elde etti.

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Bu sonuçlara göre İzmir’de saat 02.00 itibarıyla Millet İttifakı 28 milletvekilinden 17’sini kazanıyor görünüyor. 17 milletvekilinden 14’ü CHP, 3’ü ise İYİ Parti’ye gitti. Cumhur İttifakı ise 9 milletvekili çıkardı. Bunlardan 8’i AK Parti, 1’i ise MHP olarak belirlendi. Emek ve Özgürlük İttifakı da Yeşil Sol’dan 2 milletvekili kazandı. Bu sonuçlarla MHP’nin İzmir’de 2018 seçimlerine göre 1 milletvekilini İyi Parti’ye kaybettiği dikkat çekti.

İLÇELERDE BENZER SONUÇLAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde dün saat 23.00 itibarıyla Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 ilçenin 28’inde oyların çoğunluğunu kazanmış göründü. Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kemalpaşa ve Kiraz’da seçimi önde götüren isim oldu.

Milletvekili seçimlerinde ise Millet İttifakı 27 ilçede, Cumhur İttifakı ise 3 ilçede yarışı önde götürdü. Cumhur İttifakı; Kemalpaşa, Bayındır ve Kiraz’da yüksek oy aldı. Aynı saat itibarıyla Cumhur İttifakı Kemalpaşa’da oyların yüzde 47.97’sini, Bayındır’da 43.34’ünü, Kiraz’da da 49.07’sini aldı. Millet İttifakı ise en yüksek oyları sırasıyla yüzde 74.25’le Güzelbahçe, yüzde 73.86’le Narlıdere, yüzde 67.59 ile Balçova’da kazandı. Bu sonuçların da 2018 seçimleriyle büyük benzerlik gösterdiği dikkat çekti.

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EGE’DE DAĞILIM NASIL OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 02.00 itibarıyla Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 ilçenin 28’inde oyların çoğunluğunu alıyor göründü. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise Kemalpaşa ve Kiraz’da seçimi önde götüren isim oldu.

Milletvekili seçimlerinde de Millet İttifakı yine 28, Cumhur İttifakı ise 2 ilçede yarışı önde götürdü. Cumhur İttifakı; Kemalpaşa ve Kiraz’da yüksek oy aldı. Aynı saat itibarıyla Cumhur İttifakı Kemalpaşa’da oyların yüzde 48.37’sini, Kiraz’da da 51.22’sini aldı. Millet İttifakı ise en yüksek oyları sırasıyla yüzde 74.52 ile Güzelbahçe, yüzde 73.42 ile Narlıdere, yüzde 70.68 ile Urla, yüzde 68.05 ile Balçova’da kazandı. Bu sonuçların 2018 yılındaki seçimlerle büyük benzerlik gösterdiği dikkat çekti.

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Saat 02.00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Aydın, Denizli ve Muğla’da yarışı önde bitirdi. Erdoğan, Kütahya’da 66.34, Afyonkarahisar’da 63.86, Uşak’ta 47.60, Manisa’da 47.16 oy aldı. Kılıçdaroğlu’na Muğla’da 62.86, Aydın’da 56.02, Denizli’de 48.33 oy çıktı. Buna göre Erdoğan en çok oyu Kütahya’da, Kılıçdaroğlu ise Muğla’da aldı. Erdoğan, 2018’e göre Aydın ve Muğla’da oylarını artırırken, diğer illerde geriledi. Oğan ise Denizli’de 7.12, Afyonkarahisar’da 6.70, Kütahya’da 6.66, Uşak’ta 6.55, Manisa’da 6.12, Aydın’da 5.19, Muğla’da 4.77 oy aldı. Milletvekilliği seçiminde ise AK Parti 20 (Afyonkarahisar 3, Aydın 3, Denizli 3, Kütahya 3, Manisa 4, Muğla 2, Uşak 2), CHP 18 (Afyonkarahisar 1, Aydın 4, Denizli 3, Kütahya 1, Manisa 4, Muğla 4, Uşak 1), İyi Parti 6 (Afyonkarahisar 1, Aydın 1, Denizli 1, Kütahya 1, Manisa 1, Muğla 1), MHP 3 (Afyonkarahisar 1, Kütahya 1, Manisa 1) vekil çıkarmayı başardı. AK Parti; Aydın, Denizli ve Manisa’da 1’er vekil kaybetti. CHP ise Aydın ve Manisa’da bir önceki seçime göre vekil sayılarını 1 artırdı.