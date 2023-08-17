‘Kılıçdaroğlu için sürpriz olmadı’

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a mühürlüyüm” sözleriyle yol haritasını netleştirmesinin Kılıçdaroğlu açısından sürpriz olmadığı belirtiliyor. Yakın çevresine göre, Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel’deki son görüşmelerinde İmamoğlu’na, “Genel başkan olmak istiyorsan önce İstanbul’u çok daha güçlü bir şekilde kazan, belediye meclisinde de çoğunluk bizde olsun, yerine bir CHP’liyi bırakıp, gel aday ol” dedi. İmamoğlu’nun ise buna olumlu ya da olumsuz bir itirazı olmadı. O nedenle İmamoğlu’nun İstanbul tercihi Kemal Bey için sürpriz olmadı, zaten bir süredir bu kararın açıklanmasını bekliyordu.

ELİNİ RAHATLATTI

İmamoğlu’nun kararını daha fazla sürüncemede bırakmadan açıklaması da nefes nefese delege yarışına sahne olan kurultay sürecinde en önemli rakibinin devreden çıkması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu rahatlattı. Kulislerde, İmamoğlu’nun Grup Başkanı Özgür Özel’i destekleyeceği konuşulurken, Özel’in de ay sonuna doğru “tutum belgesi”ni açıklayarak adaylık işaretini vermesi bekleniyor. Özel’in daha sonra aktif olarak sahaya ineceği de belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ise Özel’in kurultayda kendilerini zorlamayacağını düşünüyor. CHP’den bir kaynak Hürriyet’e, “Özgür beyin parti kamuoyunda bir karşılığı var ama örgütte pek yok” dedi.

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ERKENDEN AÇIKLANABİLİR

İmamoğlu’nun adaylığının kasım ayında yapılması planlanan büyük kurultayda oluşacak yeni Parti Meclisi (PM) beklenmeksizin erkenden açıklanabileceği de konuşulurken, “Kurultay süreci beklendiğinde özellikle metropollerde yarış için geç kalınabilir. O nedenle İstanbul, Ankara, hatta yine mevcut isimlerle devam edilmesi beklenen Adana, Mersin, Eskişehir belki Antalya daha erken açıklanabilir. Çünkü erken kalkan yol alır” değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun da özellikle İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylıklarının erkenden açıklanmasına sıcak baktığından söz ediliyor.

KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

İmamoğlu’nun tercihini İstanbul’dan yana yapmasıyla ilgili de, “Zor bir tercihle karşı karşıyaydı ve İstanbul’u AK Parti’ye bırakmanın siyasi riski daha ağır bastı” yorumu öne çıkıyor. Yakın çevresi ise bazı ciddi endişelerine karşın İmamoğlu’nun İstanbul’u yeniden kazanabileceğine inandığını belirterek, “Son seçimde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey olduğu halde İstanbul’da birinci parti çıktık, bir de İmamoğlu’nun aday olduğunu düşünün. Zaten Ekrem Bey’in özel olarak yaptırdığı anketlerde İstanbul’un yeni bazı ilçelerle birlikte kazanılabileceğini gösteriyor” dedi.

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ORTAK YOLCULUĞUMUZ

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de Hürriyet’e, “Biz bu açıklamayı, İstanbul’un geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz. Bizim ölçümlerimize göre de zaten Ekrem Bey kazanıyor. Ama bu yolculuk sadece onun yolculuğu olmayacaktır. Hepimizin ortak yolculuğu olacak. İstanbul’u, Ankara’yı kazanacağız, yeni büyükşehirleri de kazanacağız, hep birlikte çok daha güçlü çıkacağız seçimden” dedi.

İMAMOĞLU’NUN 3 ENDİŞESİ

- Parti kulislerinde yerel seçim ve ittifaklara ilişkin şu risklere dikkat çekiliyor:

1- “Seçim yenilgisinin seçmende yarattığı yılgınlık en önemli endişe kaynağı.

2- Bir diğeri de ilk seçimin kazanılmasını sağlayan ittifaklar. Ancak Ekrem Bey, adaylığının gecikilmeden ilan edilmesi halinde sahaya yansıtacağı büyük enerjiyle bunun önüne geçebileceğini düşünüyor. Adaylık işaretini verirken partiler üstü bir İstanbul ittifakı sağlayabileceğine ilişkin mesajları da önemli. İYİ Parti’nin, seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları olarak kol kola girdikleri İmamoğlu ve Yavaş’ın karşısına aday çıkaracağını sanmıyoruz. HDP’nin de nihayetinde durumu doğru değerlendireceğini düşünüyoruz. Yerel seçim dinamiklerinin her zaman farklı işlediği de düşünülürse, Ekrem Beyin ‘partiler üstü ittifak’ söylemi sahada karşılık bulabilir.

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3- Tabii, bütün bunların dışında Ekrem Beyin önündeki en ciddi risk ise hakkında siyasi yasak istenen dava. O konuda nasıl bir karar çıkacak, onu da zaman gösterecek. Çünkü olumsuz bir karar kartların tümüyle yeniden karılmasına yol açacaktır.”