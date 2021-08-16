Kılıçdaroğlu: Bundan ders çıkarmalıyız

Kılıçdaroğlu, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’tan bölgeye ilişkin bilgi aldıktan sonra Ezine Çayı kenarında bekleyen acılı ailelerle görüştü.

SOYLU’YLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçe merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamasında da şunları söyledi:

“Sayın İçişleri Bakanı ile görüştük; henüz ulaşamadıkları ihbar edilen kayıplar olduğunu söyledi. Son rakam konusunda da ‘biz zamanı geldiğinde veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz’ dedi. Belediye başkanımızla da görüştük. Bozkurt belediye başkanımıza elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talebi olduğunda bunu karşılayacağımızı söyledik.

RAPOR HAZIRLANMIŞ

Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlanmış. Bu bölgede ciddi taşkın sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Bir başka önemli konu dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Dere kenarlarında yapılaşmaya izin verirseniz; gördüğünüz gibi 8 katlı bina çökmüş, yurt binası çökmüş, diğer binalarda hasarlar var. Bu selin geldiği belli, yağmurun yağdığı belli. Yüz yıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz yaşıyor. Nasıl olur da bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşmaya izin verilir? Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım.”

‘PARTİ OLARAK BAKMIYORUZ’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün ayrıca sosyal medya hesabından hükümete Afganistan’da gelişmelerle ilgili “Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan’dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!” diye seslendi.

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