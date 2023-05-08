Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları Türkiye'ye getirip sizlere vereceğim

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Adana Uğur Mumcu Bulvarı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlarla buluştu.



YAVAŞ: HER TÜRLÜ İFTİRA ATARAK SEÇİMLERE GİRİYORLAR



İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Mansur Yavaş, seçim sürecinde birçok iftiraya maruz kaldıklarını söyledi. Yavaş, "Bir başkasının daha iyi yönetebileceğini kimsenin görmesini istemiyorlar. Dolayısıyla insanları kutuplaştırıyorlar. ‘Bunları seçerseniz şöyle olur, böyle olur’ diyorlar. Kendilerini de muhafazakâr göstererek, başkalarına da her türlü iftira atarak bu şekilde seçimlere giriyorlar. İnsanları kutuplaştırdıkları zaman insanların gözü kul hakkı veya başka bir şeyi görmüyor. Öyle gözlerini bağladılar ki, tüm Türkiye’ye şunu duyurdular; ‘Adam çalıyor ama çalışıyor.’ Bunu inançlı insanlara kabul ettirdiler çünkü böyle muhafazakarlık dini motiflerle ortaya çıkınca maalesef bizim insanımız başka şeyi görmüyor” dedi.



İMAMOĞLU: O TAŞLARI BANA DEĞİL, MİLLETİMİZE ATTI, DEMOKRASİYE ATTI



Ekrem İmamoğlu ise Erzurum’da yapılan saldırıya değindi. İmamoğlu, "Dün malum, talihsiz bir olay yaşadık. Bu olay, 150-200 kişinin bir provokasyonla, bakın tertipli yapılmış, azmettirilmiş. Şurayı aydınlatalım. 150-200 kişinin bize yaptığı bir müdahaledir. Onlar, o taşları bana değil, milletimize attı, demokrasiye attı. O 150- 200 kişinin arka planı elbet ortaya çıkacak. Bakın, orada elinde o canım bayraklarımızla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı bir aradaydık. Bize bütün teminatları vermiş olan valisi, emniyet müdürü ve o süreci provoke eden ne yazık ki seçilmiş belediye başkanı kusurludur, suçludur. Bu olayın tozu bile Erzurumlunun üstüne konulmaz. Erzurumlu, Nene Hatun’un torunlarıdır, Erzurumlu dadaş memleketidir, merttir yiğittir ama orada olan olay bir siyasi müdahaledir. Niye biliyor musunuz? Çünkü kaybediyorlar. Bir avuç insan, kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan, ‘Her şeyi ben bilirim, en akıllı benim, her şeyi ben yaparım, ben ne dersem o olur’ diyen o bir kişi, tek kişilik akıl. Ne olacak? Tıpış tıpış evine gidecek” diye konuştu.



MERAL AKŞENER: KADINLARA ÇÜRÜK, SÜRTÜK, DÜŞÜK DENDİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 30 yıldır aktif siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Allah’ına kurban Adana. Ama siz burayı, hani birisi diyor ya, ‘Lebaleb doldurmuşsunuz.’ Şimdi bakacaklar, bakacaklar, küfürler artacak. Bozmuşsunuz yine birilerinin sinirlerini. 30 yıldır aktif politika yapıyorum, siyasi bir ailenin kızıyım, 50 yıllık bir hafızam var, kadınlara bu kadar hakaret eden, kötü bir dil kullanan, gençlere hakaret eden ve muhalefete küfür eden, iftira atan, tehdit eden bir dille ilk defa bir seçime gidiyoruz. Pek çok seçime şahit oldum ama milletine darbeci diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. Milletine ‘işgalci’ diyen bir siyasiye, bir dile hiç rastlamadım. Propaganda faaliyetleri için, kendimizi anlatmak için gezdiğimiz yerlerde muhalefeti hedef gösteren bir dile hiç rastlamadım. Bakın, önce kadınlara çürük dendi, sürtük dendi, düşük dendi. Gençlere süfli dendi, millete işgalci dendi, darbeci denildi ondan sonra hedef gösterildik. Sonra biri çıktı önce bizi ‘Gabar’a gömdüler. Sayın Kılıçdaroğlu ile ikimizi, birimizi Gabar’a, bunları diyen, Recep Bey ve yandaşları. Birimizi Gabar’a, birimizi Cudi’ye. Benim mezar kazılırken petrol bulundu, Gabar’da. Şimdi daha başka bir şey var. Milletine kitapsız diyen, Allahsız diyen, dinsiz diyen bir dille de hiç karşılaşmadık. Ve diyor ki ‘Biz Allah’tan emir alırız.’ Arkadaş, bu nasıl bir iştir, bu nasıl bir kötü pis dildir, yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam. Bakın kafalar gitti. Bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeliyiz. Birinci turda bitirmeliyiz. Gerçekten psikiyatristlerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla, her bir arkadaşım, her bir kardeşim, evladım, sadece kendisini ailesini değil, sizden rica ediyorum bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı sandığa götürüyorsunuz ve birinci turda 14 Mayıs’ta 13’üncü Cumhurbaşkanı seçiyoruz ve Recep Bey ile arkadaşlarını da emekli ediyoruz. Türkiye’nin böyle bir rezil dili taşıması mümkün değil. Demokrasi için, yargının bağımsızlığı için, haksızlığa sebep olan, harama el uzatanların bu ülkenin yönetiminden gitmesi için 14 Mayıs’ta birinci turda hem Cumhurbaşkanlığını hem de meclisi almak durumundayız. Bir tanesi çıktı dedi ki, çok enteresan, sonra da Erzurum’da oluşan, yapılan, bizatihi yaptırılan, sonra da CHP’liler yaptı denilen provokasyondan bahsedeceğim ama kısaca bir şey söyleyeyim. Bir ağabey var, biz kazanırsak ne olacakmış biliyor musunuz? Şampanya patlatacakmışız, onlar kazanırlarsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Muhteremler, o alnın temiz olması için harama el uzatmamanız lazım, kul hakkına girmemeniz lazım. Gencecik çocukların hakkını yememeniz lazım. 82 puan alıp öğrencileri atamayıp, 52 puan ile dayısı olanları atayıp kul hakkı yememeniz lazım. Sizin alınlarınız kapkara, neresi temiz? Dolayısıyla, ilk defa böyle bir seçimle karşı karşıyayız. En son Erzurum’da, Erzurumlu kardeşlerimi de çok üzen, Dadaşları çok üzen, Atatürk’ün şehri Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na yapılan, taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs, eğer kalkıp da Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. Dolayısıyla 14 Mayıs’ta bu işi kaybettiğini anlayıp artık son olarak işi zorbalığa vurmuş demektir. Yani seçimi kaybettiklerini gördüler. Halbuki bir arkadaş daha var o da çok şecaat gösterdi ama biliyorsunuz değil mi biz kazanırsak asayişten sorumlu arkadaşa göre biz erkekler ile erkekleri evlendirecekmişiz. Ya ama bir şey daha var. Bak Adanalılar zıpladı ha. Bitmedi, bir şey daha var. Adamın bir fantezisi daha var. Ne biliyor musunuz? Hayvanlar ile erkekleri evlendirecekmişiz. Fantezide sınır yok. Şimdi, biraz evvel Mansur Bey geldi buraya. Çok enteresan, anlatmamıştır muhtemelen. Bir de jeliboncu arkadaş var. Habire ahlak dersi verir ama bir Anka Park yaptı 16 milyar lirayı 3 kişinin cebine koydu gerisi cebellezi. Amma velakin 16 milyar lira ile bu ülkenin öğrencilerinin, gençlerinin, KYK borçları affedilebilirdi. Kaç tane fabrika yapılabilirdi, yurt yapılabilirdi. İşte böyle bir haram düzenini, böyle bir düzenbaz düzeni 14 Mayıs’ta helal oylarımızla, emekli edecek miyiz?"



KILIÇDAROĞLU: MÜLAKATI KALDIRSANA ELİNDEN TUTAN MI VAR



Son olarak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Tüm evleri ve işyerlerini depreme dayanıklı inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bunun için bir kuruş para alınmayacağını söyledi. İnsanların bir kabahati olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Onlar, 23 belgede, 43 imzayı gördüler. Binalar depreme dayanıklı diye satışına izin verdiler, o da gitti tapuda tek imza attı ve dairesini satın aldı. Dolayısıyla, sorumlu varsa o binaların hakkını hukukunu teslim etmeyen yani binaları depreme dirençli halde yapmayanlardır. O nedenle onların hakkını teslim edeceğim, bir kuruş almadan evleri kendilerine teslim edeceğim" dedi. 5 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gideceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

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