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Uğur AYDIN/KÜRTÜN, (Gümüşhane), (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

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Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
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GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Fatih Kaya (39) hayatını kaybetti.

Olay, Kürtün ilçesi Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Rüzgarın yan yatırdığı ağacı kesmeye çalışan Fatih Kaya bu sırada ağacın savrulması ile 10 metreden yamaca düştü. Ağacın da üzerine düşmesiyle Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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