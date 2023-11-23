Keskin nişancılar yarıştı: Anahtar deliğinden tam isabet

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İzmir’deki Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nın 20-25 Kasım 2023 tarihinde, Remzi Kızılsu Atış Alanı’nda düzenlediği Boran V Keskin Nişancı Yarışması kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerindeki jandarma komando, jandarma özel harekât ve jandarma özel operasyon tabur komutanlık personeli atış yaptı. Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın geçen pazartesi yapılan açılış töreninin ardından yarışmacılar atışlara başladı. Bir keskin nişancı ve gözcünün bulunduğu 92 unsurdaki yarışmaya katılanlar 100 metrede algı ve rehine atışı ile 200 metrede anahtar deliği atışı gerçekleştirdi.

1 KM’DEN VURDULAR

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Yarışmaya 67 jandarma komando tabur komutanlığından 134, 21 jandarma komando özel harekât tabur komutanlığından 42 ve 4 jandarma komando özel operasyon tabur komutanlığından 8 personel olmak üzere toplam 92 birlikten 184 keskin nişancı katıldı. Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı’ndan 5, Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 5, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 4 ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 4 olmak üzere toplam 25 gözlemci takip etti. 24 Kasım’da 600, 800 ve 1000 metre uzun mesafe atışlarının yapılacağı ve dereceye girenlerin Jandarma Genel Komutanı takdir ve başarı şerit rozeti ile ödüllendirileceği öğrenildi.

YERLİ SİLAHLAR SERGİLENDİ

- Yarışmanın yapıldığı Remzi Kızılsu Atış Alanı bölgesinde, Aselsan, Roketsan, MKE, Kale Kalıp, Anafarta, Huğlu, Ata Arms, 3E EOS, Makimsa, Bites, Sarsılmaz, Öztek Tekstil, Vav Wears, Target, Simsoft, Periter, Wolftrap, BMC, Gürbüz Trade, Robit, Gön Savunma ve Vogel olmak üzere toplam 23 yerli silah araç ve gereç sanaysi firması stant açtı.