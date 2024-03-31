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Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en genç belediye başkanları belli oldu

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#Özkan Çetinkaya#AK Parti#Karabük
Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en genç belediye başkanları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 22:02

Kesin olmayan sonuçlara göre 36 yaşındaki AK Partili Özkan Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı oldu. CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı1993 doğumlu Eren Ali Bingöl de kesin olmayan sonuçlara göre en genç belediye başkanları arasında yer aldı.

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AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. 36 yaşındaki Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterildikten sonra sahaya inerek başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz” dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en genç belediye başkanları belli oldu

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EREN ALİ BİNGÖL DE EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN OLDU

1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, CHP'de Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bingöl, kesin olmayan sonuçlara göre AK Partili rakibi Şadi Yazıcı'yı geride bırakarak yarışın kazananı oldu. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en genç belediye başkanları belli oldu

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#Özkan Çetinkaya#AK Parti#Karabük

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