Kesilen ağaca ‘QR kod’

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Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, ağaçların artık dijital olarak da korunacağını belirterek, ”Daha önce orman işletme şefi tarafından kesilmesine karar verilen ağaçların kökleri damgalanırdı. Artık teknoloji çok gelişti. Kesilen ağacın köküne damga yerine QR kod, barkod ya da çip kullanacağız. Damgada olduğu gibi kim kesmiş, neden ve ne zaman kesmiş hepsi görülecek” dedi. Karacabey, Hürriyet’e şunları söyledi:

DAMGANIN YERİNİ ALACAK

“Ormanların sağlıklı olabilmesi için planlamaya ihtiyaç var. Ömrünü tamamlamış ağaçların zaman zaman kesilmesi gerekir. Her orman işletme şefinin kendisine zimmetli darphanede basılan seri numarası olan bir çekici vardır. 2 bin 100 orman işletme şefliğimiz varsa, 2 bin 100 tane de damga bulunur. Hangi ağacın kesileceğine orman işletme şefi karar verir. İşçi ağacı alır, köküne ise çekicin zift benzeri çıkmayan özel boyası ile damga vurur. Kontrole giden bölge müdürü o köklere bakar ve doğru kesim yapılmış mı, tahribat var mı yok mu hepsini kayda geçirir. Tabii bunlara 1956’da karar verilmiş. Artık teknoloji çok gelişti. Yeni Orman Kanunu ile beraber damga yerine artık barkod, QR kod ya da çip kullanmaya başlayacağız. Ağacı kim kesmiş, neden kesmiş hepsi görülecek. Farklı olarak bu kez kesilen tomruklara da barkod uygulayacağız. Hangi ormandan, kimin izniyle üretildiğini bileceğiz. QR kod, barkod ya da çip olmayan ağacın kaçak kesildiği belirlenecek. Kaçak kesilen ağacı işleyen işletmeler ise ceza alacak ve kapatılacak.”

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YANGINLARA ‘ŞERİTLİ’ ÖNLEM

Orman Genel Müdürü Karacabey, tüm orman alanlarının yangın emniyet şeritleriyle çevrilmeye başlandığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin yüzde 29.6’sı ormanlarla kaplı. Bu ormanların 12.5 hektarlık kısmı yangına birinci ve ikinci derecede hassas ağaç türlerinden oluşuyor. Yangınla mücadele için yangın emniyet şeritleri yapıyoruz. Hepimizi üzen yabani hayvan ölümlerini de bu şeritlerle önlemeyi planlıyoruz.”