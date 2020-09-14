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HaberlerGündem HaberleriKeşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza
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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza

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Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda maske takmadıkları belirlenen 43 kişiye toplam 38 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderdiği talimat gereğince maske denetimini artırdı. Polis, özellikle vatandaşların yoğun olduğu meydan ve çarşılarda yaptığı denetimlerde maske takmadıkları belirlenen 43 kişiye 38 bin 700 lira idari para cezası kesti. Denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

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