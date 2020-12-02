Keşan’da, canlı hayvan pazarı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, çarşamba ve cumartesi günleri Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan canlı hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Keşan Ticaret Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığı belirtilerek, "Borsamıza ait canlı hayvan pazarımız ilçemiz hıfzıssıhha kurulu kararı gereği 02.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ülkemizde artan koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmıştır. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan bu karar ilgili tüm üyelerimize, paydaşlarımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur" denildi.