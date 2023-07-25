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Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Bülent Kerimoğlu
Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:13

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, tartıştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun" sözleri sonrası "İBB'nin tamamlaması gereken yol çalışmasını 4 yıldır tamamlamadığı için sokakta gezemiyorum" demişti. İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerilime yol açan caddedeki esnaf, çalışmaların bitmemesine tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması uzun süredir devam ediyor. 4 yılı aşkın süredir çalışmanın bitmediğini iddia eden İstanbul Caddesi esnafı çalışmaların uzaması nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

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"SAYIN İMAMOĞLU GELİP BİR BAKMASI LAZIM"

İstanbul Caddesi esnafından Zeki Öğüt, “ Yani 4.5 buçuk senedir bu çalışma sürüyor. Söküp söküp geri yapıyorlar biz anlamadık yani. Biz de mağduruz. Asfaltlar söküldü, kaldırımlar sökülüp bir daha yapılıyor, dubalar sökülüp bir daha yapılıyor. Biz de anlamadık ne olduğunu. Caddeyi kapatıyorlar bir daha açıyorlar. Anlayamıyoruz ne olduğunu. 4 buçuk senedir bu durumdayız.

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Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

İncirli caddesini güzel yaptılar ama bu caddeyi yapamıyorlar. Sıfır dubaları taktılar elektrikli kalkan, üzerine beton döktüler. Biz de anlamadık ne olduğunu. Bitmiyor bu yol. Burası Bakırköy Belediyesi'ne değil İBB'ye ait, Sayın İmamoğlu gelip bir bakması lazım. İncirli Caddesi'ne gidip reklam yapıyor ' Çok güzel yaptık' diye ama bir de bu caddeye baksa çok güzel olur.4.5 senedir bitmeyen caddeyi ben anlamadım. Şikayetçiyiz" dedi.

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Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

"BAKIRKÖY BELEDİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR ARASINDA BİR ÇEKİŞME VAR"

Cadde üzerinde çay ocağı işleten Ali Çoban de, “Bu cadde 6 senedir bitmedi; bitiremiyorlar. Başlıyorlar bir yerden, bozuluyor tekrar başlıyorlar. Çiçek ektiler etrafını yaptılar, kırdılar tekrar tekrar yaptılar.

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Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

Aşağı yukarı 6 senedir bu caddeyi bitiremiyorlar. Bakırköy Belediyesi ve İBB arasında bir çekişme var. Cadde İBB sorumluluğunda, Bakırköy karışamıyor bu tarafa. İkisi arasında bir çelişki var. Belki bir kişinin eline kalırsa bitirebilir." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

"BAKIRKÖY'E EN BÜYÜK İHANETİ YAPTILAR"

30 yıldır Bakırköy'de yaşadığını söyleyen Arif Taşyapar ise, "Kerimoğlu'nun konuştuğu kelimeler eğer doğruysa İmamoğlu haksız. Kerimoğlu demiş ki 'Capacity Avm'nin oradan yer altından girelim buradan çıkalım. İnelim buradan çıkalım, insanlar zarar görmesin'. İmamoğlu bunu kabul etmediği için, bu vaziyete geldi.

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Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

Esnaf battı. Oralara demir diktiler, hepsi Euro ile alınıyormuş. Dubaların hepsi kırıldı, üstüne beton döktüler. 10 günde bir yıkıldı, değişti. Birisine sordum, 'Para ile değiştiriyoruz.' diyor. Adamın hiç umurunda değil. Böyle bir saçmalık yok. Bakırköy'e ihanet ettiler. Bakırköy'ü en büyük ihaneti yaptılar" dedi. Çalışmalar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ekrem İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu kavgasında tartışılan caddedeki esnaf konuştu

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Bülent Kerimoğlu