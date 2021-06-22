Kerç’in ölüm gemileri davasında ‘sahip’ endişesi

Candy gemisinin kaptanı Eralp Akat (40) ile Maestro gemisinin kaptanı Ozan Güleç (37) tutuklandı. Hiçbir evrakta isimleri geçmeyen gemi sahipleri Ayhan Özbey (40), Erkan Düzgören (40) ile ağabeyi Serkan Düzgören (41), Mehmet Erdem Erimez (40), Özgür Erkoç (39) ve Yakup Keskin (31) hakkında da taksirle ölüme neden olma suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘BİR ADIM İLERLEYEMEDİK’

Dün Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, ölen gemicilerin ailelerinin avukatı Oğuzhan Hüsünbeyi, gemilere Türkiye’de denetim yapmayan yetkililerin ve gemi sahiplerinin tespit edilmesini istedi. Mahkeme talepleri reddederek duruşmayı erteledi. Ölen ve kaybolan gemicilerin yakınları, hiçbir resmi evrakta isimleri olmayan gemi sahiplerinin davada ceza almadan kurtulabileceği endişesi taşıyor.

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