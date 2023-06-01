Kep fırlattılar: İkinci bahar diploması

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AÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi 2’nci Dönem Mezuniyet Töreni, Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, AÜ öğretim üyeleri ile tazelenme öğrencileri katıldı. 82 tazelenme öğrencisi törenle başarı belgelerini aldı.