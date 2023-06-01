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Kep fırlattılar: İkinci bahar diploması

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#Diploma#Kep
Kep fırlattılar: İkinci bahar diploması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Mezuniyet Töreni’nde, 60 yaş üzeri 82 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

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AÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi 2’nci Dönem Mezuniyet Töreni, Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, AÜ öğretim üyeleri ile tazelenme öğrencileri katıldı. 82 tazelenme öğrencisi törenle başarı belgelerini aldı.

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#Akdeniz Üniversitesi#Diploma#Kep

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