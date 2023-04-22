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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüme yönelik iki müjde açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası başlatıyoruz. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1.5 milyon maliyet mi çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare 3+1 için ev için 1.8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak.

0.79 FAİZLE KREDİ

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Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10’u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5.625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6.750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümler TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız.

BAŞVURULAR ÇARŞAMBA

Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0.74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul’dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul’da dönüşüm ihtiyacı olan 1.5 milyon konuttan 300 binini, 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır. Önümüzdeki çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak.

KİRA YARDIMI YÜKSELTİLDİ

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul’da kira yardımlarını 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltiyoruz. Vatandaş ister kira yardımından yararlanır ister kredi kullanıp evini yenileyebilir.”

‘ENFLASYON DA FAİZ DE DÜŞECEK’

“Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin açgözlülüğünün, alçaklığının payı varsa peşine düşeriz. Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayız. Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Avrupa’da yükselebilir ama Türkiye’de faiz düşecek ve enflasyonla beraber düşecek.”

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‘BEBECAN GAZI GÖRMEDİN Mİ’

“Yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerede diyorlardı. Bebecan ne diyordu, hani nerede? Yahu Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Doğalgaz ne zamandan beri Filyos’ta yanıyor, görmedin mi?”

İŞTE 5 ADIMDA KAMPANYA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kampanyanın detaylarını açıkladı. Buna göre, 100 m² 2+1 daire için 750 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

1. Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

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3. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

4. Ruhsat alma süreci başlayacak.

5. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.