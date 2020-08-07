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Gündem
Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Kenevir bahçesini, pitbull ve kangal köpekleriyle korumaya almış

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Kenevir bahçesini, pitbull ve kangal köpekleriyle korumaya almış
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KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe yapılan baskında 44 kilo 400 gram esrar ve 1352 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırlar Mahallesi’nde M.B.’nin kendisine ait çiftlikte kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. M.B.’nin kenevirleri hasat ettikten sonra müşteri arayışında olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada; 44 kilo 400 gram esrar ile 1352 kök kenevir ele geçirildi. Çiftlik sahibi M.B. gözaltına alındı. Çiftliği koruma amaçlı bulundurulan köpekler ise hayvan barınağına teslim edildi.

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