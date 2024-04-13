Kene kâbusu geri döndü

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Yapılan muayenede kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi koyulan Yüksel, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Yüksel, dün yaşamını yitirdi. Hastane görevlileri tarafından izolasyonu yapılıp yakınlarına teslim edilen Yüksel’in cenazesi, Nüğürcük Mahallesi’ne götürüldü. Araçtan çıkarılmadan cenaze namazı kılınan İrşat Yüksel’in tabutunu, mahalle mezarlığına kadar da özel kıyafetli kişiler taşıdı. Yüksel’in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.