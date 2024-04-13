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Kene kâbusu geri döndü

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#Erzurum#Oltu#İrşat Yüksel
Kene kâbusu geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 07:00

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görülen kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından bu yıl ilk ölüm haberi geldi. Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı kırsal Nüğürcük Mahallesi’nde yaşayan İrşat Yüksel (37), 4 gün önce yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Yapılan muayenede kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi koyulan Yüksel, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Yüksel, dün yaşamını yitirdi. Hastane görevlileri tarafından izolasyonu yapılıp yakınlarına teslim edilen Yüksel’in cenazesi, Nüğürcük Mahallesi’ne götürüldü. Araçtan çıkarılmadan cenaze namazı kılınan İrşat Yüksel’in tabutunu, mahalle mezarlığına kadar da özel kıyafetli kişiler taşıdı. Yüksel’in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

 

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#Erzurum#Oltu#İrşat Yüksel

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