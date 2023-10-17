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Kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıyordu! Dolandırıcı 307 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

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#Yalova#Çınarcık#Dolandırıcı
Kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıyordu Dolandırıcı 307 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 15:18

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kendisini telefonda polis, savcı ve hakim olarak tanıttığı kişileri, kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği yalanıyla 3 kişiyi dolandıran H.U., 307 saatlik kamera görüntüsü izlenerek Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yakalandı.

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Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 3 farklı dolandırıcılık olayı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıttığı ve kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söylediği kişilerden, toplamda 33 bin 650 dolar, 5 bin TL, 400 gram altın ve 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını elden teslim aldığı belirlenen şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

307 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Ekipler, 20 ev, 37 iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından oluşan 307 saat görüntüyü izleyerek H.U. isimli şüpheliye ulaştı.

H.U., Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Yalova’ya getirilen H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıyordu Dolandırıcı 307 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

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#Yalova#Çınarcık#Dolandırıcı

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