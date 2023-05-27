Kendisini polis olarak tanıtıp, suç örgütlerinden para alıyormuş

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Hacı Musa K. hakkında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte Hacı Musa K.’nin, kentin farklı noktalarında emekli polis memuru Dündar T. ile birlikte sahte uygulama noktası kurup, vatandaşlara kimlik sorduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, organize suç örgütlerinden yardım ve yataklık yapacağı vaadiyle para talep ettiği, polis olmadığı anlaşılınca da elindeki görüntü ve fotoğraflarla şantaj uyguladığı saptandı. Bu kez de polis muhbiri olduğunu öne süren Hacı Musa K.’nin, bir kişiden şantajla 1 milyon 600 bin TL para aldığı öğrenildi.