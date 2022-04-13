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Kendisini işten çıkaran patronun yüzüne asit attı! Dehşet anları kamerada

#Denizli#Merkezefendi#Asit

Denizli’de işten çıkardığı Halil P. tarafından yüzüne bir plastik termos dolusu asit fırlatılan Muzaffer Kaydı’nın yüzünde ağır yanıklar, sol gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluştu. Gözaltına alınan Halil P., sevk edildiği adli makamlarca 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, önceki gün Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı tarafından bir süre önce işten çıkarılan Halil P., fabrikaya gelerek Muzaffer Kaydı ile odasında görüşmeye başladı. Muzaffer Kaydı konuşmaya devam ettiği sırada yanında getirdiği poşetin içerisindeki plastik termosu çıkartan Halil P., ayağa kalkıp içerisindeki asidi Muzaffer Kaydı’nın yüzüne fırlattı. Halil P., hızla fabrikadan kaçarken, büyük bir acı yaşayan Muzaffer Kaydı bağırarak yardım istedi.

Kendisini işten çıkaran patronun yüzüne asit attı Dehşet anları kamerada

Gözden Kaçmasın

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Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne getirilen Muzaffer Kaydı’nın yüzünde ağır yanıklar ve sol gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluştuğu belirlendi. Muzaffer Kaydı, ilk tedavisinin ardından İzmir’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

TUTUKLANDI

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Gözaltına alınan Halil P., sevk edildiği adli makamlarca 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muzaffer Kaydı’nın yaralandığı asitli saldırı anı, fabrikadaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kendisini işten çıkaran patronun yüzüne asit attı Dehşet anları kamerada

Görüntülerde Halil P’nin termosu poşetin içerisinden çıkarıp kapağını açtığı, kalkarak Muzaffer Kaydı’nı yüzüne serptiği ve daha sonra hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Kendisini işten çıkaran patronun yüzüne asit attı Dehşet anları kamerada

Gözden Kaçmasın

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#Denizli#Merkezefendi#Asit

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