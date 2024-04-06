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Kendisine saldıran otobüs şoförünü tüfekle vurmuştu: Tutuklandı

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#Otobüs#Tüfek#Niğde
Kendisine saldıran otobüs şoförünü tüfekle vurmuştu: Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 17:35

Niğde'de, trafikteki tartışmada kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin’i (55) tüfekle bacağından vuran otomobil sürücüsü Yaşar Alp Mengi (25) tutuklandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin, durağa girip yolcu almak için bekledi. Bu sırada arkasında duran otomobil şoförü Yaşar Alp Mengi, korna çalıp yol istedi. Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Yaşar Alp Mengi’ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Mengi, kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti. Mengi kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı. Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsü Mengi’yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mengi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Otobüs#Tüfek#Niğde

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