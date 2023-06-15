Kendisinden ayrılan sevgilisini hastanelik etti

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Gaziosmanpaşa’da ailesiyle yaşayan E.B., bir süre önce sevgili olduğu Furkan K.K.’dan ayrıldı. Furkan K.K. bu durumu kabul etmedi ve ayrılmak istemediğini söyledi. E.B.’ye baskı kurmaya başlayan Furkan K.K., 9 Haziran günü saat 18.30 sıralarında E.B.’nin evinin önüne gitti. Telefonla aradığı E.B.’nin aşağıya inmesini söyledi. E.B. ‘Babam evde, bu saatte aşağıya inmeme izin vermez’ diyerek gelemeyeceğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Furkan K.K. ‘Sen gelmezsen, evinize çıkarım, babanla konuşurum’ dedi. Genç kız bunun üzerine aşağıya inerek Furkan K.K.’nın arabasına bindi. E.B. ve Furkan K.K. arabanın içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Furkan K.K., E.B.’yi darbetti. Saçını çekti ve yüzüne yumruk attı. Genç kız can havliyle kendisini arabadan dışarı attı. Geride kalan cep telefonunu da Furkan K.K. dışarı fırlattı. Burnu kırılan E.B., kanlar içinde ağabeyinden yardım istedi. E.B.’yi ağabeyi hastaneye götürdü.

SERBEST KALDI

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Kızının darbedildiğini öğrenen terör gazisi baba Murat B., emniyete giderek şikayetçi oldu. Furkan K.K., yapılan şikayet üzerine geçen pazartesi günü gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Furkan K.K., adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Baba Murat B.’nin karara itiraz edeceği öğrenildi.