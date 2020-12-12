‘Kendimi bu sona hazırlamamıştım’

Çolak, sosyal medyadan “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum” paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın ardından ailesi ve yakınları Çolak’a ulaşamadı. Bunun üzerine arkadaşları ve yakınları Çolak’ın, Pursaklar İlçesi Ayyıldız Mahallesi’ndeki evine gitti. Uzun süre kapı zilinin çalınmasına rağmen bir ses gelmeyince, evin dış kapısı kırılarak içeriye girildi. Eve girenler Çolak’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eşi ve çocukları Sakarya’da olduğu için evde yalnız olan İbrahim Çolak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Çolak’ın intihar etmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çolak’ı tacizle suçlayan ‘LeylaSalinger7’ isimli kullanıcının da soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Twitter’da ‘LeylaSalinger’ isimli kullanıcı Çolak’a “Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?” diye sormuş, bunun üzerine Çolak, “Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var” yanıtını vermişti. ‘LeylaSalinger’ isimli kullanıcı bunun üzerine “İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı helallik mi?” diye yazmıştı. ‘LeylaSalinger’ daha sonra bu tweetini silerek Twitter hesabını da tamamen kapatmıştı.