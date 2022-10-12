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Kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darp ettiler! Ä°ÅŸte o anlar...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Etiler#BeÅŸiktaÅŸ
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 10:47

Ä°stanbul Etiler'de bir sitenin Ã¶nÃ¼nde gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yaparak Ã§evreyi rahatsÄ±z eden grup, kendilerini uyaran gÃ¼venlik gÃ¶revlisine saldÄ±rdÄ±. GÃ¶revlinin darbedildiÄŸi anlar ise gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Nisbetiye Caddesi'nde bulunan bir sitenin Ã¶nÃ¼nde 10 Ekim Pazartesi akÅŸam saatlerinde toplanan grup, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±kararak Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k verdi. Sitenin gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, toplanan gruba gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu. UyarÄ±ya sinirlenen gruptakilerin, gÃ¼venlik gÃ¶revlisine karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Kendilerini uyaran gÃ¼venlik gÃ¶revlisini darp ettiler Ä°ÅŸte o anlar...
KÄ±sa sÃ¼re sonra grup Ã¼yeleri tekme ve tokatlarla gÃ¼venlik gÃ¶revlisine saldÄ±rdÄ±. Kavga Ã§evredekilerin araya girmesiyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle son bulurken, gÃ¼venlik gÃ¶revlisini darbeden gruptakiler olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

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Kendilerini uyaran gÃ¼venlik gÃ¶revlisini darp ettiler Ä°ÅŸte o anlar...

OLAY GÃœVENLÄ°K KAMERASINDA

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Site Ã¶nÃ¼nde bekleyen grubun gÃ¼venlik gÃ¶revlisine saldÄ±rma anlarÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, grup Ã¼yelerinin gÃ¼venlik gÃ¶revlisini tekme tokat darbettiÄŸi anlar yer alÄ±yor. ArdÄ±ndan kavganÄ±n araya girenler tarafÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kendilerini uyaran gÃ¼venlik gÃ¶revlisini darp ettiler Ä°ÅŸte o anlar...

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#Ä°stanbul#Etiler#BeÅŸiktaÅŸ

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