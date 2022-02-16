Kenan Yaşar kimdir? Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar hakkında bilgiler

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Kenan Yaşar, 1971 yılında Çorum Mecitözü'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı iken 2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ama aday gösterilmedi.

2018 ve 2021 yıllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi. 2021'de Türkiye Barolar Birliği başkanlığına aday olan Metin Feyzioğlu'nun listesinde yer aldı ama seçimi kaybetti.

31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi