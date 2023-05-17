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Kemerli caninin cezası değişmedi

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#Bursa#Kestel#Alkol
Kemerli caninin cezası değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

Bursa Kestel’de 2020 yılı eylül ayında, sokakta alkol alıp evine doğru giden Ferhat Saka (36), tanımadığı Ali Şeker (54) ile karşılaştı.

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Aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Saka, Şeker’e tekme ve yumrukla saldırdı. Yere yığılan Şeker’e pantolonundan çıkardığı kemerle de defalarca vuran Saka, daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şeker, 3 gün sonra hayatını kaybederken, polis ekiplerince yakalanan Saka tutuklandı. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Saka, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatların itirazı ile karar istinafta bozuldu. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada Saka, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  

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#Bursa#Kestel#Alkol

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