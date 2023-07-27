Kemer’de ‘spot’ etkisi

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Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale 3’üncü günde de aralıksız sürdürüldü. İlçede hava sıcaklığı 7 derece artarken, nem oranı düştü.

ETRAFI ÇEVRİLDİ

Yangını söndürme çalışmalarına dün öğle saatlerinde 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personel müdahale etti. Yangının bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi. Yangında salı sabahına kadar 600 dönüm orman zarar gördü. Üçüncü günde yaklaşık 1800 dönüm alan daha yandı. Sıcak hava ve rüzgâr, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. ‘Spot atma’ olarak denilen yanan parçanın rüzgâr etkisiyle ormanın farklı yerine sıçraması, alevlerin büyümesinde etkili oldu.

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KINIK’TA KÖYLER BOŞALTILDI

İzmir’in Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi’nde dün 14.15 sıralarında belirlenemeyen nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

BEYKOZ’DA DA YANGIN

İstanbul Beykoz’daki Anadolu Feneri’nde de dün 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam etti. Anadolufeneri ve Poyrazköy mevkisinde çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

Öte yandan Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangın, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

DUMANI KONYAALTI’NDAN GÖRÜLÜYOR

Kemer’de yaklaşık 2000 dönümlük alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan dumanlar 40 kilometre uzaklıktaki KONYAALTI Sahili’nden bile görüldü.