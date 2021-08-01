Kemerburgaz kent ormanı Ağustos ayı boyunca açık olacak

İstanbul Valiliğinin 30 Temmuz 2021 tarihli 2021/1 numaralı kararına göre ilimizde yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları açık olacak. Bunun dışında ise ormanlara girişler yasaklandı.

Bu karara göre Kemerburgaz Kent Ormanı 30 Temmuz 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında açık olacak ve planlanan etkinlikler devam edecek.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NA GİTMEK YASAK MI?

Yangınla mücadele kapsamında birçok ilde ormanlara giriş yasağı getirilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama ile İstanbul genelinde ormanlara girişler yasaklanırken, “ormanlarda ve orman içi yollarda, yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parkları hariç olmak üzere; mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver gibi ateş yakmak yasaklanmıştır” denildi.

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