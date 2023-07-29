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Kemer 90. saatte söndü: 2 bin sortiyle 8 bin ton su

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#Antalya#Kemer#Yangın
Kemer 90. saatte söndü: 2 bin sortiyle 8 bin ton su
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

Antalya’nın Kemer ilçesinde vadiye sıkıştırılan orman yangını dün 90’ıncı saatte söndürüldü. Alevlerin İHA’larla tespit edilerek müdahale edildiği yangında, hava araçları 5 gün boyunca 2 bin sortiyle 8 bin ton su  taşıdı.

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Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi’nde 24 Temmuz Pazartesi 21.00 sıralarında çıkan ve günlerdir süren orman yangını, 90’ıncı saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık” dedi. 

Öte yandan 5 günde hava araçları 2 bine yakın sorti ile 8 bin ton su taşıyarak alevlere müdahale etti. (DHA)

Kemer 90. saatte söndü: 2 bin sortiyle 8 bin ton su

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BOLU’YU YILDIRIM YAKTI

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Aşağıkınık köyündeki ormanda, önceki gün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı. Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce’den arazözler ve ekipler sevk edildi. Bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor. (DHA)

Kemer 90. saatte söndü: 2 bin sortiyle 8 bin ton su

‘ORMANA YAKLAŞMA ATEŞ KULLANMA’

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yüksek sıcaklıkların devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Bu zaman zarfında vatandaşlarımıza ‘ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma’ çağrısı yaparak, mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz. Hatta bu sıcak günlerde halkımızdan mümkün mertebe ateş kullanımını sınırlandırmalarını talep ediyoruz.” (DHA)

 

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#Antalya#Kemer#Yangın

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