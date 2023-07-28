Kemer 4 gündür yanıyor! Alevler kanyona sıkıştırıldı

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Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde pazartesi günü 21.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam ediyor. Beydağı Sahil Milli Parkı’ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu. Alevlerin 4000 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi. Kemer’de dün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27.8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü. Rüzgârın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede, rüzgâr hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı.

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YOL BULUNAMADI

Alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda, hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi. Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünü kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştirdi. Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlandı.

İHA’LAR KULLANILDI

Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı. İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor

VADİLER ÇEVRİLDİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Yangına derin vadiler, sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle karadan gereğince müdahale edilemedi. Yangın kanyonların arasına sıkıştırıldı, etrafı kara araçlarıyla çevrildi, hava araçlarıyla bölge dövülüyor. Yangın vadilerde devam ediyor” dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise yangının ilk günü tedbir için hastaların tahliye edildiği Kemer Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

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MANİSA’YI ‘TARZAN’ ÇÖZECEK

- Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 24 Temmuz’da çıkıp 23 saat sonra söndürülen orman yangınında sabotaj ihtimali araştırılıyor. Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yangının başladığı noktada çay demlemek için ateş yakıldığını ve çok sayıda sigara izmariti tespit etti. Badem bahçesinde çalışan mevsimlik tarım işçisi Ş.K. (23) yakalanıp, tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yangın tespit köpeği ‘Tarzan’ da ilk kez göreve başladı. 3.5 yaşındaki Belçika çoban köpeği ‘Tarzan’ hassas burnuyla yangının sabotaj kaynaklı olup olmadığının izini sürüyor. Öte yandan Alaşehir ilçesi Çarıkbozdağ Mahallesi’nde dün 11.00’de makilikte başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. 50 dönüm maki ve kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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3 İLDE SÖNDÜRÜLDÜ 2 İLDE SÜRÜYOR

- Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde önceki gün 22.30 sıralarında çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 140 dönüm alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan, 8 saatte kontrol altına alınan orman yangınında ise 1700 dönüm alan zarar gördü. Manisa’nın Alaşehir ilçesi kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün 11.00 sıralarında çıkan yangın da rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdü. Balıkesir’in İvrindi ilçesi kırsal Gümeli Mahallesi’ndeki ormanda da dün 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale edildi.

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