Kemal Ünsal kimdir? Attığı mesajlar sosyal medyayı karıştırdı

Kemal Ünsal, sosyal medyada infial yaratan paylaşımları, genç kızlara yazdıklarıyla tepkilere neden oldu. Mesaj attığı genç kadınların fotoğraflarıyla sahte hesaplar açan Kemal Ünsal’ın evli olduğu ortaya çıktı. Açtığı hesaplarda cinsel içerikli paylaşımlar yapan ve kadınları bu şekilde tehdit eden Kemal Ünsal’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.