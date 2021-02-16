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Kemal Ünsal kimdir? Attığı mesajlar sosyal medyayı karıştırdı
Sosyal medya genç kadınlara taciz ve tehdit mesajları atan Kemal Ünsal’ı konuşuyor. Gece yarısı Şiddet uğrayan kadınlar, Twitter’dan Kemal Ünsal tarafından atılan mesajları paylaşarak destek istedi. Kısa sürede #kemalünsal tutuklansın etiketi trendler arasına girdi.
Kemal Ünsal, sosyal medyada infial yaratan paylaşımları, genç kızlara yazdıklarıyla tepkilere neden oldu. Mesaj attığı genç kadınların fotoğraflarıyla sahte hesaplar açan Kemal Ünsal’ın evli olduğu ortaya çıktı. Açtığı hesaplarda cinsel içerikli paylaşımlar yapan ve kadınları bu şekilde tehdit eden Kemal Ünsal’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
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