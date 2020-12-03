Keloğlan işitme engelli çocuklar için anlatıyor

Boğaziçi Üniversitesi ve dünyada işitme dili ile eğitim veren ilk üniversite olan Gallaudet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen uygulama Apple App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor. Projeye destek veren Sabancı Vakfı’nın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Türk İşaret Dili, Amerikan İşaret Dili ve İngilizceye çevrilen masal kahramanımız Keloğlan’ı tüm dünyaya hediye ediyoruz. İşitme engelli çocukların eğitimine katkı büyük mutluluk” dedi.