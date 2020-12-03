Keloğlan işitme engelli çocuklar için anlatıyor
Türkiye İşitme Engelliler Derneği, “Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar İçin İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları” projesi kapsamında, 4 yaş üstü sağır çocukların dil ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için Keloğlan Gemi Mühendisi adlı e-kitap uygulamasını hayata geçirdi.
Boğaziçi Üniversitesi ve dünyada işitme dili ile eğitim veren ilk üniversite olan Gallaudet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen uygulama Apple App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor. Projeye destek veren Sabancı Vakfı’nın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Türk İşaret Dili, Amerikan İşaret Dili ve İngilizceye çevrilen masal kahramanımız Keloğlan’ı tüm dünyaya hediye ediyoruz. İşitme engelli çocukların eğitimine katkı büyük mutluluk” dedi.
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